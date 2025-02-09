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Kütahya'daki Topuk Yaylası Tabiat Parkı Karla Kaplandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası Tabiat Parkı, kar yağışının ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 21:37
Kütahya'daki Topuk Yaylası Tabiat Parkı Karla Kaplandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi, yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesiyle birlikte doğa severlerin ilgi odağı haline geldi. Topuk Yaylası Tabiat Parkı, dört gündür aralıklarla süren kar yağışının ardından görsel bir şölen sunuyor.

İlçenin doğal güzellikleriyle öne çıkan Topuk Yaylası Tabiat Parkı, kar yağışının hemen ardından özellikle hafta sonu yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Park, ilçe merkezine sadece 10 kilometre mesafede yer alıyor ve Domaniç Dağı üzerinde konumlanıyor.

Karın beyaz örtüsüyle kaplanan park, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen misafirleri ağırlarken, birçok kişi yüzeyi buz tutmuş Palazoğlu Göleti'nin etrafında yürüyüş yapmayı ve piknik keyfini çıkarmayı tercih etti.

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek...

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, dört gündür etkisini aralıklarla sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek...

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, dört gündür etkisini aralıklarla sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

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