Kütahya Fuat Paşa Ortaokulu’ndan Gazze için Hayır Çarşısı

Kütahya Fuat Paşa Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri Zafer Meydanı'nda gelirinin tamamı Gazze'ye gönderilecek bir hayır çarşısı kurdu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:39
Kütahya Fuat Paşa Ortaokulu’nun öğretmen, öğrenci ve velilerinin katkılarıyla, gelirinin tamamı Gazze’ye gönderilmek üzere bir hayır çarşısı oluşturuldu. Zafer Meydanı’nda kurulan çarşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik ve hazırlık

Okul Müdürü Davut Akpınar, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte Gazze’ye destek sağlamak amacıyla bir ay boyunca hazırlık yaptık. Çarşımızda nohut, ayran, çiğ köfte, helva ve paketlenmiş çeşitli gıda ürünleri bulunuyor. Ürünlerimizi öğrencilerimiz ve velilerimiz birlikte hazırladı. Toplanan tüm bağışları Gazze’ye ileteceğiz" dedi.

Toplumsal destek

Çarşıda satılan ürünler ve gönüllü katkıları sayesinde halkın destek verdiği etkinliğin, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

