Kütahya Lise Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Klibi

Kütahya'da lise öğrencilerinden Gazze'ye destek klibi

Okulun mesajı: İnsanlığa dikkat çekmek

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenlerinin desteğiyle Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bir klip hazırladı. Çalışma, bölgedeki insan hakları ihlallerine ve yaşanan insanlık dramına vurgu yapıyor.

Tematik tercih: 'İnsanlık ölmesin' ve Nazım Hikmet

Klip, 'İnsanlık ölmesin' temasıyla hazırlandı ve Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' adlı şiirinden uyarlanan şarkı seslendirildi. Çalışmada çocukların yaşadığı acılar ve İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşet anlatılırken, aynı zamanda barış ve merhamet çağrısı yapıldı.

Okul yönetiminden açıklama

Okul Müdürü Ahmet İren, gazetecilere yaptığı açıklamada projenin amacının Gazze'deki duruma dikkat çekmek ve oradaki halka destek olmak olduğunu söyledi. İren, "Öğrencilerimizi ahlaki ve evrensel değerlere sahip çıkacak şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu klipte de Gazze'de veya dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan insanların ve canların sesi olmalarını istedik." ifadelerini kullandı.

Katkı verenler

Projenin hazırlanmasında emeği geçen müzik öğretmenleri Serkan Saruhan ve Hakan Dağ ile öğrencilere okul yönetimi teşekkür etti. Klibin, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve gençlerin evrensel değerlere bağlılığını pekiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

