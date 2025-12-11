Kütahya Şehir Hastanesi'nde 25 ve 40 cm'lik Dev Yumurtalık Kitleleri Başarıyla Çıkarıldı

Kütahya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü, son altı ay içinde gerçekleştirdiği başarılı ameliyatlarla kadın sağlığı alanında önemli bir performans sergiliyor. Ekip, son operasyonlarda 25 santimetre ve 40 santimetre büyüklüğündeki dev yumurtalık kitlelerini çıkararak hastaları sağlıklı şekilde taburcu etti.

Operasyonlar ve sonuçlar

Jinekolojik Onkoloji ekibi, son 6 ay içinde birçok yumurtalık kanseri ameliyatını başarıyla tamamladı. Başarıyla sonuçlanan ameliyatlarda çıkarılan kitlelerin boyutları ve hastaların taburcu edilmesi, merkezin bu alandaki deneyimini gözler önüne serdi.

Uzman değerlendirmesi

Dr. Öğr. Üyesi Serhan Can İşcan (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Uzmanı), erken teşhisin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: "Türkiye’de yalnızca belirli merkezlerde yapılabilen over kanseri ameliyatları için Kütahya Şehir Hastanesi önemli bir merkez hâline geldi. Sadece Kütahya’dan değil, büyükşehirler dahil birçok ilden hastalar Jinekolojik Onkoloji Bölümü’müze başvurmakta ve ameliyatları burada gerçekleştirilmektedir. Rahim, rahim ağzı, yumurtalık ve vulva kanserleri gibi özellikli hastalıkların tedavileri ve takipleri hastanemizde yapılmaktadır."

Çok disiplinli yaklaşım

Kütahya Şehir Hastanesi’nde kadın kanserlerinin tanı ve tedavisinde Jinekolojik Onkoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Patoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Anestezi birimleri koordineli şekilde çalışıyor. Bu işbirliği, tedavi süreçlerinin başarıyla yürütülmesinde belirleyici rol oynuyor.

Hekimden çağrı

Dr. İşcan, halkı kanser taramalarına katılmaya çağırdı: "Kanser taramalarını ihmal etmeyin. Kötü bir sonuçla karşılaşıldığında korkmayın; günümüz tedavi yöntemleriyle birçok hastalık artık başarılı şekilde tedavi edilebiliyor. Önemli olan geç kalmamak." Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve hastane tarafından sunulan ücretsiz kanser taramalarının aksatılmaması gerektiğini belirtti ve erken teşhis vurgusu yaptı.

