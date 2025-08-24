Kuveyt'ten petrol tankeri Lübnan'a ulaştı — Elektrik krizine yakıt desteği

Sevkiyat ve kullanım amaçları

Lübnan Enerji Bakanı Joe Saddi, elektrik üretim santrallerinde kullanılmak üzere yakıt taşıyan Kuveyt'e ait petrol tankerinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, tankerin Lübnan'a vardığı ancak tankerdeki akaryakıt miktarına ilişkin bilgi verilmediği kaydedildi. Saddi, söz konusu yakıtın Lübnan Elektrik Kurumu tarafından kullanılacağını belirtti.

Taahhüt edilen sevkiyatın ayrıntıları

Saddi, gelen tankerdeki yakıtın, Kuveyt'in ülkeye göndermeyi taahhüt ettiği 132 bin metrik ton akaryakıtın bir kısmını oluşturduğunu söyledi. Kuveyt tarafından gönderilmesi taahhüt edilen bu miktarın tamamının Lübnan Elektrik Kurumu santrallerinde kullanılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, Kuveyt söz konusu miktarın yarısını hibe edecek; kalan yarısı ise Lübnan tarafından "yarı fiyatına" satın alınacak. Geri kalan akaryakıtın ne zaman gönderileceğine dair bir takvim paylaşılmadı.

Hükümet onayı ve ülke koşulları

Lübnan hükümeti, 11 Ağustos tarihinde Kuveyt Petrol Kurumu'ndan gelen ve Enerji Bakanlığına elektrik santrallerinde kullanılmak üzere 132 bin metrik ton akaryakıt sağlanmasını öngören teklifi onaylamıştı. Bakanlar Kurulunun açıklamasında, bu miktarın 66 bin tonunun hibe olacağı belirtilmişti.

Ülkede enerji üretim tesisleri ve şebeke altyapısının yetersizliği nedeniyle elektrik akışı her gün belirli sürelerle kesiliyor; jeneratörler ise günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.