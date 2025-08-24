DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.708.910,77 -0,08%

Kuveyt'ten petrol tankeri Lübnan'a ulaştı — Elektrik krizine yakıt desteği

Lübnan Enerji Bakanı Joe Saddi, elektrik santralleri için Kuveyt'e ait petrol tankerinin ulaştığını; sevkiyat, Kuveyt'in taahhüt ettiği 132 bin metrik tondan bir kısmını içeriyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:39
Kuveyt'ten petrol tankeri Lübnan'a ulaştı — Elektrik krizine yakıt desteği

Kuveyt'ten petrol tankeri Lübnan'a ulaştı — Elektrik krizine yakıt desteği

Sevkiyat ve kullanım amaçları

Lübnan Enerji Bakanı Joe Saddi, elektrik üretim santrallerinde kullanılmak üzere yakıt taşıyan Kuveyt'e ait petrol tankerinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, tankerin Lübnan'a vardığı ancak tankerdeki akaryakıt miktarına ilişkin bilgi verilmediği kaydedildi. Saddi, söz konusu yakıtın Lübnan Elektrik Kurumu tarafından kullanılacağını belirtti.

Taahhüt edilen sevkiyatın ayrıntıları

Saddi, gelen tankerdeki yakıtın, Kuveyt'in ülkeye göndermeyi taahhüt ettiği 132 bin metrik ton akaryakıtın bir kısmını oluşturduğunu söyledi. Kuveyt tarafından gönderilmesi taahhüt edilen bu miktarın tamamının Lübnan Elektrik Kurumu santrallerinde kullanılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, Kuveyt söz konusu miktarın yarısını hibe edecek; kalan yarısı ise Lübnan tarafından "yarı fiyatına" satın alınacak. Geri kalan akaryakıtın ne zaman gönderileceğine dair bir takvim paylaşılmadı.

Hükümet onayı ve ülke koşulları

Lübnan hükümeti, 11 Ağustos tarihinde Kuveyt Petrol Kurumu'ndan gelen ve Enerji Bakanlığına elektrik santrallerinde kullanılmak üzere 132 bin metrik ton akaryakıt sağlanmasını öngören teklifi onaylamıştı. Bakanlar Kurulunun açıklamasında, bu miktarın 66 bin tonunun hibe olacağı belirtilmişti.

Ülkede enerji üretim tesisleri ve şebeke altyapısının yetersizliği nedeniyle elektrik akışı her gün belirli sürelerle kesiliyor; jeneratörler ise günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Nazarköy'de kayalıklarda mahsur kalan 3 genç kurtarıldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalnızlığa Merhem: 'Biz Varız'
3
Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze'deki Açlık Protestosu
4
Sami Yusuf İstanbul'da 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' Konseriyle Geri Döndü
5
Lübnan: Avn'dan 'İsrail'in tampon bölge bildirimi resmi değil' açıklaması
6
Samsun-Ankara Kara Yolu'nda Hurda Yüklü Tır Devrildi — Kavak'ta Trafik Aksadı
7
Hamas, Hollanda'daki Bakan İstifalarını 'Cesur ve Ahlaki Duruş' Olarak Övdü

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı