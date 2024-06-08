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“Kuyu – 4” operasyonunda 62 şüpheli göz altılına alındı! 4 suç örgütü çökertildi

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren 4 farklı suç örgütüne yönelik “Kuyu – 4” operasyonu gerçekleştirildi. Elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 09:57
“Kuyu – 4” operasyonunda 62 şüpheli göz altılına alındı! 4 suç örgütü çökertildi

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren suç örgütlerine yönelik “Kuyu – 4” operasyonu yapıldı. 4 farklı suç örgütünden elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 62 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla duyurulan kuyu operasyonlarının dördüncüsü İstanbul merkezli olan 12 farklı ilde gerçekleştirildi.

“Kuyu – 4” operasyonunda 62 şüpheli göz altılına alındı! 4 suç örgütü çökertildi

4 farklı organize suç örgütü çökertildi

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya 4. düzenlenen kuyu operasyonunun detayları hakkında sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Birbirleriyle bağlantısı olan 4 farklı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, toplamda yurtiçi ve yurtdışında ele geçirilen 3 ton 367 kg uyuşturucu ve beraberinde uyarıcı madde ele geçirildiği paylaşıldı. 62 şüphelinin yakalanmış olduğu operasyonlarda; toplam değeri 11 milyar lira olan 200 taşınmaz mal varlığına, 30 şirkete ait ortaklık paylarına, 85 motorlu araca ve bütün bankacılık varlıklarını el konuldu.

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