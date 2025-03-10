Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı

Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı. Olay, Doğu Yorkshire açıklarında meydana geldi ve yangın çıktı.

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumunun (RLNI) yaptığı açıklamada, çarpışmanın ardından yangının çıktığı duyuruldu. Bildirilenlere göre, kaza yerine 4 cankurtaran botu gönderildi ve bazı kişilerin gemileri terk ettiğine dair raporlar alındı.

Sahil Güvenlik, olayla ilgili olarak acil durum müdahalesinin koordine edildiğini belirtti. İlk alarmın yerel saatle 09.48'de verildiği ve bu noktadan sonra cankurtaran botları, yangın söndürme ekipleri ve kurtarma helikopterlerinin bölgeye yönlendirildiği ifade edildi.

Olay yerindeki gelişmeleri takip ederken, kazanın sonuçları ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.