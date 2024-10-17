Kuzey Kore Anayasasında Tarihi Değişim: Güney Kore Düşman Devlet Olarak Tanımlandı

Kuzey Kore, Güney Kore'yi Düşman Devlet Olarak Tanımladı

Kuzey Kore, anayasa değişikliği ile Güney Kore'yi ilk defa "düşman devlet" olarak resmen tanıdığını duyurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, bu adımın gerilimin tırmandığı bir dönemden geçtiği vurgulandı.

Gerilim ve Anayasa Değişikliği

Son günlerde artan gerilimlerin etkisiyle Kuzey Kore, anayasasında köklü bir değişim gerçekleştirdi. KCNA'nın haberine göre, bu değişikliklerle birlikte Güney Kore ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak kaydedildi.

Patlatılan Yollar ve Güvenlik Önlemleri

Haberde ayrıca, 15 Ekim'de Koreleri birbirine bağlayan yolların patlatılmasının nedenine de değinildi. Kuzey Kore, bu tedbirlerin anayasa değişikliği çerçevesinde "kaçınılmaz ve meşru" olduğunu kaydetti.

Güney Kore Tepkisi

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, "düşman devlet" tanımını kategorik bir şekilde kınadı ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına sert bir şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Kim Jong-un'un Açıklamaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu yılın ocak ayında, Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak anılabilmesi için anayasanın yeniden yazılmasını önermişti. Kim, Güney Kore ve ABD'yi askeri tatbikatlarla Kore Yarımadası'nı bir savaş bölgesi haline getirmekle suçladı ve bir birleşme arayışının "imkansız" olduğunu dile getirdi.