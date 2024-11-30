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Kuzey Kore'den Filistin'e Destek Mesajı

Kuzey Kore, Filistin halkının ulusal hakları için yaptığı mücadelede dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:18
Kuzey Kore'den Filistin'e Destek Mesajı

Kuzey Kore'den Filistin Halkına Dayanışma Mesajı

Kuzey Kore, Filistin halkının ulusal haklarını geri almak ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma çabalarını desteklediğini duyurdu.

Choe Son-hui'nin Açıklamaları

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yayınlanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde yazılı bir bildiri yayınladı. Bakan Choe, söz konusu mücadelede Filistin halkıyla her zaman dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Uluslararası Tepki Üzerine

Choe, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliamlarını eleştirerek, ABD'nin bu vahşeti himaye etmesinin uluslararası toplumda büyük bir nefret uyandırdığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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