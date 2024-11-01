Kuzey Kore Hwasong-19'u Test Etti

Kuzey Kore Kıtalar Arası Balistik Füze Fırlattı

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne fırlattığı kıtalar arası balistik füzeyi, "en yüksek model" olan Hwasong-19 olarak duyurdu. Bu yeni tip füzenin, daha önceki fırlatışlarda görülenden daha uzun bir uçuş süresine sahip olduğu değerlendiriliyor.

Füzenin Stratejik Önemi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Hwasong-19’un ülkenin stratejik vuruş kabiliyetini sergilediğini belirtti. Füze, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından, düşmanların agresif hareketlerine karşı caydırıcı bir önlem olarak tanımlandı. Kim Jong-un'un Açıklamaları

Kim, Hwasong-19'un ulusal güvenliği sağlama konusundaki önemine vurgu yaparak, "Bu füze, düşmanların saldırgan eylemlerini engellemek için birincil araçtır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer kuvvetlerini güçlendirme hedefine kesinlikle devam edeceğini de sözlerine ekledi.

En Uzun Uçuş Süresi

Dün gerçekleştirilen füze fırlatışı, uzmanlar tarafından Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği en uzun uçuş süresine sahip balistik füze denemesi olarak kaydedildi. Bu gelişme, uluslararası arenada dikkatle takip ediliyor.