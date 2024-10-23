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Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Sevkine ABD'den Onay

ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğini doğruladı. Bakan Austin, sürecin ciddi etkileri olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:47
Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Sevkine ABD'den Onay

Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Gönderdiği Onaylandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da devam eden savaşta Rusya'ya asker destek gönderdiği iddialarını doğruladı. İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, "Rusya'ya giden Kuzey Kore birlikleri bulunduğuna dair kanıtlar görüyoruz. Tam olarak ne yaptıkları henüz bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İlk Resmi Açıklaması

Bakan Austin, Kuzey Kore askerinin Rusya'ya sevkini resmen kayıtlara geçiren ilk üst düzey ABD yetkilisi olarak öne çıktı. Austin, bu birliklerin "çatışmada nasıl bir rol oynayacakları" üzerinde çalıştıklarını belirtti ve "Eğer ortak muharip güç iseler, niyetleri Rusya adına savaşa katılmaktır. Bu, Avrupa ve Hint-Pasifik bölgeleri için ciddi sonuçlar doğurabilir." dedi.

Güney Kore İstihbaratı Rakamları Açıkladı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, parlamentoya yaptığı bilgilendirmede Rusya'ya yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini ve Aralık ayına kadar toplamda yaklaşık 10 bin askerin Rusya'ya sevk edilmesinin beklendiğini ifade etti. NIS, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'nin ilk aşamada 1500 asker sevk ettiğini doğrulamıştı.

Güney Kore'nin Tepkisi

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğini "ciddi tehdit" olarak nitelendirerek kınadı. Kim, bu iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Rusya-Kuzey Kore İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve iki ülke arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma, taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda diğerinin askeri destek vereceğine dair taahhüt içerdiği gibi, Kim Jong-un ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine çıkarıldığına da vurgu yaptı.

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