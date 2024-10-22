Kuzey Kore'nin Ukrayna Asker Gönderme İddiaları İnceleniyor

Kuzey Kore'nin Asker Gönderme İddiaları

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya Rusya'ya destek vermek amacıyla asker gönderdiğine dair ortaya atılan iddiaları incelemeye aldığını bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili müttefik ülkelerle de görüştüklerini açıkladı.

Patel'den Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, "Rus güçlere destek sağlamak için Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da savaşa katıldığını belirten haberler var. Durumu incelemeye devam ediyoruz. Ortaklarımızla istişarelerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Faaliyetleri ve Güvenlik Tehditleri

Patel, müttefik ülkelerle özellikle NATO ülkeleri arasındaki diyalogun önemine değinerek, "Eğer bu iddialar doğruysa, Rusya'nın faaliyetleri sadece Ukrayna'nın değil, Avrupa'nın güvenliğini de etkilemekte" dedi.

Dünya Genelindeki Tehdit Algısı

Dünyadaki müttefiklerin, Rusya'nın eylemlerinin oluşturduğu tehdidin farkında olduğunu söyleyen Patel, "Eğer iddialar doğruysa, bu ciddi bir tehlike teşkil etmekte" şeklinde konuştu. Ayrıca, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin Hint Pasifik bölgesi ve küresel güvenlik açısından istikrarsızlık kaynağı oluşturabileceğini vurguladı.

Güney Kore'nin Askeri Kararı

Güney Kore'nin Ukrayna'ya istihbarat ve askeri personel göndereceği iddiasıyla ilgili olarak Patel, bu kararın her ülkenin kendi egemenlikleri çerçevesinde alacağı bir durum olduğunu ifade etti.

Ukrayna'dan Endişe Verici Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği liderleri ile Brüksel'de yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin konuşlandırmaya hazırlandığını belirtti.