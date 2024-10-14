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Kuzey Kore'nin Yeni Provokatif Hamleleri: Güney Kore Raporladı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yolları patlatmaya hazırlık yaptığını ve provokasyonlar olabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:45
Kuzey Kore'nin Yeni Provokatif Hamleleri: Güney Kore Raporladı

Kuzey Kore ile Güney Kore Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki kullanılmayan yolları patlatmaya hazırlandığını duyurdu. Bu bilgi, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung Joon tarafından günlük basın toplantısında verildi.

Kuzey Kore'nin Faaliyetleri

Lee, Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeyinde bulunan ve kullanılmayan "Koreler arası" yollara çeşitli monitörler yerleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin patlama hazırlıkları yaptığına dair işaretler olduğuna dikkat çekti ve bu patlamanın "en erken bugünkü" tarihte gerçekleşebileceğini belirtti.

Uzay Roketi ve Provokasyon İhtimali

Lee Sung Joon, Kuzey Kore'nin uzay roketi fırlatma testi gerçekleştirme ihtimalinin de bulunduğunu sözlerine ekledi. Pyongyang yönetiminin, Seul yönetimine yönelik baskısını artırmak amacıyla küçük provokasyonlara başvurabileceğini ifade etti.

Güney Kore'nin Tepkisi

Kuzey Kore Halk Ordusu, saldırgan bir söylemle, Güney Kore’yi "birincil düşman devlet" olarak tanımlayarak, kara ve demir yolu bağlantılarının kesileceğini duyurdu. Ordunun bu eyleminin savunma amaçlı olduğu belirtildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise bu kararı "şiddetle" kınadı.

Son Gelişmeler

Dün, Kuzey Kore'nin güney sınırındaki topçu birliklerine, Güney Kore'den gelecek insansız hava araçlarına (İHA) ateş emri verdiği bildirilmişti. İki ülke arasında uzun süredir devam eden "çöp balonu" ve "İHA" gerilimi, bu yeni gelişmelerle birlikte daha da tırmanma riski taşıyor.

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