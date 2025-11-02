Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimin İkinci Turu: 33 Belediyede Sandık Başında

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ikinci turu başladı

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da, yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50 üzerinde oy alınamayan 33 belediye için ikinci tur oy kullanma işlemi başladı.

Sandıkta kimler yarışıyor?

Ülkedeki seçmenler, ikinci turda 33 belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'den itibaren sandık başına gidiyor. Bu turda kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmen, yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

İkinci turda, ilk turda yüzde 50 sınırının geçilemediği belediyelerde en çok oy alan iki aday yarışıyor. Başkentte, Üsküp Büyükşehir Belediyesi için VMRO-DPMNE adayı Orce Gjorgjievski ile Levica (Sol) Partisi adayı Amar Mecinovic arasında tercih yapılacak.

Tekrarlanan ve iptal edilen seçimler

Gostivar, Vrapçişte, Mavrovo-Rostuşe ile Merkez Jupa belediyelerinde ise ilk turda seçime katılım oranlarının belirlenen yüzdelik seviyenin altında kalması nedeniyle seçimler ileri bir tarihte tekrarlanacak.

Gözlem ve ilk tur sonuçları

Seçimde akredite edilen 1598 gözlemci görev alacak. Yerel seçimin ilk turu 19 Ekim'de düzenlenmişti.

İlk turda, 81 belediyeden 44'üne başkan seçildi. Sonuçlara göre; iktidardaki VMRO-DPMNE 32, iktidar ortağı VLEN ittifakı 5, Ulusal Entegrasyon İttifakı (AKI) 4 ve muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki ittifak 3 belediye kazanmıştı.

Seçimlerin geçmişi

Bu yıl düzenlenen yerel seçimler, sekizinci kez gerçekleştiriliyor; daha önce seçimler 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapılmıştı.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50 üzerinde oyun alınamadığı 33 belediyede, ikinci tur için oy kullanma işlemi başladı. Ülkedeki seçmenler, yerel seçimin ikinci turunda 33 belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'den itibaren oylarını kullanmak üzere sandık başına gidiyor.