Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu Üsküp'te Gerçekleşti

Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek üzere Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Bu önemli etkinlik, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde hayata geçirildi.

Önemli Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Forumun açılışında, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas, stratejik yöneticileri ve çok sayıda iş insanı yer aldı.

Başbakan Yardımcısı Mexhiti, forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki güçlü bağlantıları ve potansiyeli yansıtmak için bu tür etkinliklerin büyük bir fırsat sağladığını belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Yatırımlar

Mexhiti, Türkiye'deki yatırımların, Kuzey Makedonya'daki altyapı ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, "Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımları, genel ekonomik büyümemize katkı sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırarak 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. "Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi, ticareti geliştirici önemli bir katkı sunacaktır," dedi.

Forumun Önemi ve Gelecek Beklentileri

BASAM Başkanı Rifat Sait, forumun dostluğun yanı sıra ticarette artış sağlamasını umduğunu belirtti. "Bu ticari görüşmeler, iki kardeş halkın ortak çabalarına vesile olacaktır," şeklinde konuştu.

Ev sahibi IBU'nun rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, üniversitenin iki ülke arasındaki köprü işlevi gördüğünü ve bu tür etkinliklerin, ülkeler arasındaki iş ilişkilerini güçlendirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Panel ve B2B Görüşmeler

Etkinlikte ayrıca, Kuzeybatı Makedonya Ticaret Odası Başkanı Mendi Qyra ve diğer sektör temsilcileri de görüşlerini paylaştı. Panelin ardından iş insanları arasında işletmeden işletmeye (B2B) toplantılar yapıldı.

Folklor ekibinin gösterisi ile program sona erdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti (önde sol 5), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (önde sol6), Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas (önde sol3), Milletvekili Bekim Qoku (önde sol4) katıldı.