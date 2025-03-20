Kuzey Makedonya Yangınında Yaralanan Üç Kişi İçin Ambulans Uçak Türkiye'ye Hareket Etti

Koçani'deki yangında ağır yaralanan üç kişi, Türkiye'ye sevk edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderiliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:58
Kuzey Makedonya Yangınında Yaralanan Üç Kişi İçin Ambulans Uçak Türkiye'ye Hareket Etti

Kuzey Makedonya Yangınından Acil Sevk

Kuzey Makedonya'nın doğusunda bulunan Koçani kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangın sonucunda ağır yaralanan üç kişi, Türkiye’nin Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul’a hareket etti.

Ambulans Uçak Üsküp’e Ulaştı

Yangında yaralanan üç hastayı taşıyan ambulans uçak, Üsküp Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da, naklin gerçekleştiği havalimanında yer aldı. Ambulans uçağın hastaları İstanbul’a götürmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Hastanelerde Tedavi Süreci Başlıyor

Yaralıların tedavisi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılacak. Daha önce Türkiye, bu yangında yaralanan 9 hastayı ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya göndermişti.

Yangın Detayları ve Soruşturma

Koçani'deki gece kulübünde çıkan yangın, 16 Mart tarihinde, yerel saatle 03.00’te piroteknik maddelerin neden olduğu bir patlama sonucu meydana geldi. Yangında 59 kişi hayatını kaybetti ve 170’ten fazla kişi yaralandı. Olay sonrası, gece kulübünün ruhsatsız olduğu belirtilerek, aralarında eski Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi’nin de bulunduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, Kuzey Makedonya hükümeti olay sonrasında ülkede 7 gün milli yas ilan etti. Koçani'de ise Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etti.

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