Lahbib'ten İsrail'e: Gazze'de gazetecileri hedef alan uygulamaya son verin

AB Komisyon üyesi Lahbib'ten İsrail'e sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'i Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışanları hedef alan saldırılara son vermeye çağırdı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesi saldırısında çok sayıda sivil, gazeteci ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Lahbib'in sözleri: "İsrail'i, Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya çalışanları öldürme uygulamasına bir kez daha son vermeye çağırıyorum."

O ayrıca, "Sağlık görevlileri ve kurtarma görevlileri de öldürüldü. Hepsi görevlerini yapıyordu." ifadelerini kullandı ve "Gazeteciler, doktorlar ve kurtarma görevlileri her zaman korunmalıdır." vurgusunu yaptı.

Saldırının ayrıntıları

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenledi. Mısır televizyonunun canlı yayınında yer alan görüntülerde, ilk saldırıda ölü ve yaralıların tahliyesine yardımcı olmaya çalışan arama-kurtarma ekibi ile görüntü kaydı almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı aktarıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Lahbib, 3 Mayıs'taki Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde AB Delegasyonu tarafından hazırlanan videoda yer alan ve bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın fotoğrafını da paylaştı.