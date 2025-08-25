DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,45%
ALTIN
4.439,72 -0,18%
BITCOIN
4.587.006,57 0,66%

Lahbib'ten İsrail'e: Gazze'de gazetecileri hedef alan uygulamaya son verin

AB Komisyon üyesi Hadja Lahbib, Nasır Hastanesi saldırısında gazeteciler ve sağlık görevlilerinin öldürülmesine tepki gösterdi, İsrail'e uygulamaya son verme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:19
Lahbib'ten İsrail'e: Gazze'de gazetecileri hedef alan uygulamaya son verin

AB Komisyon üyesi Lahbib'ten İsrail'e sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'i Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışanları hedef alan saldırılara son vermeye çağırdı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesi saldırısında çok sayıda sivil, gazeteci ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Lahbib'in sözleri: "İsrail'i, Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya çalışanları öldürme uygulamasına bir kez daha son vermeye çağırıyorum."

O ayrıca, "Sağlık görevlileri ve kurtarma görevlileri de öldürüldü. Hepsi görevlerini yapıyordu." ifadelerini kullandı ve "Gazeteciler, doktorlar ve kurtarma görevlileri her zaman korunmalıdır." vurgusunu yaptı.

Saldırının ayrıntıları

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenledi. Mısır televizyonunun canlı yayınında yer alan görüntülerde, ilk saldırıda ölü ve yaralıların tahliyesine yardımcı olmaya çalışan arama-kurtarma ekibi ile görüntü kaydı almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı aktarıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Lahbib, 3 Mayıs'taki Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde AB Delegasyonu tarafından hazırlanan videoda yer alan ve bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın fotoğrafını da paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
4
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
7
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu