Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu

Lahey’de 50 Gün Süren Eylem: Gazze’de Ölenlerin İsimleri Okunuyor

Rotterdam Filistin Koalisyonu Vakfı, bakanlık önünde hukuki ve siyasi baskı hedefliyor

ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda Dışişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen eylemde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimleri gece gündüz okunuyor.

Rotterdam Filistin Koalisyonu Vakfı tarafından Lahey’de bakanlık önünde sürdürülen eylemde, yaklaşık 65 bin Filistinlinin ismi ve yaşı tekrar edilerek kamuoyuna duyuruldu. Eylem, geçen haftadan bu yana her Pazartesi ve Perşembe günleri 24 saat kesintisiz olarak devam ediyor.

Koordinatör Margreet Oele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Temmuz’dan 12 Eylül’e kadar haftanın 7 günü, 24 saat boyunca bakanlık önünde isimlerin okunduğunu belirtti. Oele, hafta sonu yapılacak protestolara odaklanabilmek için uygulamada değişiklik yapıldığını söyledi.

Eylem, Hollanda hükümeti üzerinde İsrail’e karşı somut yaptırımlar uygulanması yönünde baskı oluşturmayı amaçlıyor. Lahey tren garı ve tramvay duraklarının bulunduğu meydanda kurulan nöbetlere bazı yolcular da katılarak listeyi okuyup destek veriyor; gönüllüler dönüşümlü olarak gece gündüz görev yapıyor.

Oele, eylem süresince bakanlıktan resmi bir yanıt alamadıklarını vurgulayarak, "Burada bulunduğumuz süre boyunca üç dışişleri bakanımız oldu. Onları davet ettik ama ziyaret etmeye veya yorum yapmaya bile tenezzül etmediler." ifadelerini kullandı. Ayrıca bakanlık çalışanlarından ve ziyaretçilerden çok sayıda olumlu tepki aldıklarını aktardı.

Koordinatör Oele, isimlerin okunmasının insanlar üzerinde derin bir etki yarattığını belirterek, "İsimleri duyduğunuzda hayatını kaybeden Filistinlilerin gerçek insanlar olduğu daha iyi idrak ediliyor" dedi.

Oele, eylemin siyasi mesajını netleştirerek, "Hollanda, Gazze'deki soykırımda suç ortağıdır. Bu inkar edilemez. Hollanda, İsrail üzerindeki baskıyı artırmak için çok şey yapabilir. İşte bu yüzden buradayız" ifadelerini kullandı.

Rotterdam Filistin Koalisyonu Vakfı, Hollanda’nın İsrail’e karşı ciddi yaptırımlar uygulayana ve "Gazze'deki soykırımdaki suç ortaklığına son verene" dek eylemi sürdüreceklerini açıkladı. Oele, "Gazze’deki Filistinlilere dayanışmamızı gösterebilmeyi ve desteğimizi hissettirmeyi umuyoruz. Özümüzde hepimiz Filistinliyiz." şeklinde konuştu.

