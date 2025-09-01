DOLAR
41,11 0,15%
EURO
48,17 -0,06%
ALTIN
4.596,45 -0,74%
BITCOIN
4.488.371,77 -0,06%

Lammy: Gazze'de insan eliyle kıtlık — İngiltere 15 milyon sterlin ek yardım sağlıyor

David Lammy, Gazze'de 'insan eliyle' kıtlık olduğunu belirterek İsrail'in yardımları engellediğini eleştirdi; İngiltere 15 milyon sterlin ek fon ayırdı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:36
Lammy: Gazze'de insan eliyle kıtlık — İngiltere 15 milyon sterlin ek yardım sağlıyor

Lammy: Gazze'de insan eliyle yaratılmış kıtlık

İngiltere 15 milyon sterlin ek fon ve yaralı çocukların getirilişi için girişimlerde bulunuyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık yaşandığını söyledi. Lammy, İsrail hükümetinin yardımların girişine izin vermeyi reddetmesinin kendisini öfkelendirdiğini ifade etti.

Lammy, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki bölgede daha fazla ölümün önüne geçmek için büyük çaplı insani yardım müdahalesi gerektiğini vurguladı. Sivil toplum kuruluşları, insani yardım görevlileri ve sağlık çalışanlarının Gazze'de çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Lammy, Gazze'ye giren yardım stoklarının sınırda bekletildiğine dikkat çekerek, İsrail'in bu stokların Gazze'ye girişine izin vermesi gerektiğini yineledi. Bakan, kıtlığın gerekli önlemler alınmazsa "sarmal hal alabileceği" uyarısında bulundu ve "1 Temmuz'dan bu yana 119'u çocuk olmak üzere 300'den fazla kişinin yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü" söyledi.

Lammy, İngiltere'nin Gazze'ye yardım ve tıbbi destek için 15 milyon sterlin ek fon sağlayacağını açıkladı. Ayrıca, Gazze'den daha fazla yaralı ve ağır hasta çocuğun tedavi için İngiltere'ye getirilmesi için çalışıldığını belirtti. İlk hastaların gelecek haftalarda gelmesinin beklendiğini, bununın ise "tamamen İsrail'in izinlerine bağlı olduğunu" ve sürecin hızlanması için İsrail hükümetine baskı yaptığını kaydetti.

Bakan Lammy, ateşkes konusunda ilerleme sağlanamazsa İngiltere'nin daha önce belirttiği gibi bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Filistin devletini tanımak için harekete geçebileceğini söyledi.

İran ve E3 girişimi

Lammy konuşmasında ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3'ün, İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı başvuruya da değindi. Lammy, "İran'ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Bakan, bu adımın "diplomasinin sonu olmadığını" ve İran'ın gerekli tüm koşulları yerine getirmek için hala zamanı olduğunu da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Denizli'de Yeni Doğan Kaçırma Girişimi: Baba "Bebeğimiz Poşette Ölebilirdi"
3
Devrim Arabaları Eskişehir'de Açık Hava Sinemasında
4
Giresun Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
Sakarya'da TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması — 15 Üniversite Finalde
6
Sivrihisar'da Yatak Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü
7
İzmir Konak'ta Yeğenini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark