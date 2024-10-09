Lapid, Nasrallah Suikastı Konusundaki İddiaları Reddetti

Yair Lapid'den Açıklama

İsrail'de Gelecek Var Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik suikaste dair yapılan iddialara yanıt verdi. Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Son yalanlar şu; Lapid, Lübnan'da ateşkesi kabul etti." ifadelerini kullandı ve bu iddiaları reddetti.

Netanyahu ile Anlaşmazlık

Lapid, "Netanyahu'nun destekçileri, beni Nasrallah'a karşı suikasta muhalefet etmekle suçluyor, bu doğru değil." şeklinde konuştu. Ayrıca, Prime Minister Netanyahu'nun 21 günlük bir ateşkes konusunda ABD'li yetkililerle anlaştığını, kendisinin ise bu süreyi 7 güne indirmeyi önerdiğini belirtti.

Nasrallah'ın Ölümü

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bir hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki Durum

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlar yürütmektedir. Taraflar arasında devam eden dolaylı müzakerelerin sona ermesi için çabalar sürüyor. Başbakan Netanyahu'nun Hamas ile esir takasına ilişkin yaptığı anlaşmanın siyasi nedenlerle engellendiği iddiaları da gündemde.

Özellikle, İsrail'in Mısır-Gazze sınırında kontrolü sürdürme isteği, müzakereleri zorlaştırıyor.