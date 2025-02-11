Lapid: Netanyahu Esir Takasına Zarar Veriyor

Lapid'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esir takası sürecine zarar verdiğini ifade etti.

Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, esir takası ve ateşkes süreçlerindeki son gelişmelere dikkat çekti. İsrail yönetiminin tüm esirleri geri alması gerektiğini vurgulayan Lapid, bu konuda daha önemli bir öncelik olmadığını belirtti.

Netanyahu'nun Gecikmeleri Eleştiriliyor

Lapid, Netanyahu'yu hedef alarak, son gelişmelerin esir takasında gecikmelere yol açtığını ve sürece önemli zararlar verdiğini kaydetti. Özellikle, ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçilmesi durumunda koalisyon hükümetinin dağılacağı tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten korkulmaması gerektiğini söyledi. Smotrich'in çekilmesi halinde partisinin Netanyahu hükümetine güven oylamasında destek vereceği mesajını yineleyen Lapid, siyasi durumu sağlam bir biçimde değerlendirdi.

Hamas’tan Açıklama

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle askıya alındığını duyurdu. Bu durumun, arabulucu ülkelere İsrail'in ateşkes maddelerine uyum sağlaması yönünde baskı kurma fırsatı verdiği belirtildi.

Netanyahu ise, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail tekrar şiddetli saldırılara başlayacak. Bu sürece, Hamas yenilene kadar devam edeceğiz," diyerek durumu net bir şekilde ifade etti.