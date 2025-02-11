DOLAR
36,03 -0,08%
EURO
37,36 -0,65%
ALTIN
3.358,14 0,05%
BITCOIN
3.427.842,71 2,31%

Lapid: Netanyahu Esir Takasına Zarar Veriyor

İsrail muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu esir takası sürecini olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 22:41
Lapid: Netanyahu Esir Takasına Zarar Veriyor

Lapid'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esir takası sürecine zarar verdiğini ifade etti.

Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, esir takası ve ateşkes süreçlerindeki son gelişmelere dikkat çekti. İsrail yönetiminin tüm esirleri geri alması gerektiğini vurgulayan Lapid, bu konuda daha önemli bir öncelik olmadığını belirtti.

Netanyahu'nun Gecikmeleri Eleştiriliyor

Lapid, Netanyahu'yu hedef alarak, son gelişmelerin esir takasında gecikmelere yol açtığını ve sürece önemli zararlar verdiğini kaydetti. Özellikle, ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçilmesi durumunda koalisyon hükümetinin dağılacağı tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten korkulmaması gerektiğini söyledi. Smotrich'in çekilmesi halinde partisinin Netanyahu hükümetine güven oylamasında destek vereceği mesajını yineleyen Lapid, siyasi durumu sağlam bir biçimde değerlendirdi.

Hamas’tan Açıklama

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle askıya alındığını duyurdu. Bu durumun, arabulucu ülkelere İsrail'in ateşkes maddelerine uyum sağlaması yönünde baskı kurma fırsatı verdiği belirtildi.

Netanyahu ise, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail tekrar şiddetli saldırılara başlayacak. Bu sürece, Hamas yenilene kadar devam edeceğiz," diyerek durumu net bir şekilde ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 900 Milyon Dolar Kesinti
2
Edirne'de Kovalamaca: 'Dur' İhtarı Sonrası Sürücü Yakalandı
3
Kayseri'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı
4
Husiler’den Netanyahu'ya uyarı: Gazze'de askeri karşılık vermeye hazırız
5
AB, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasının Uygulanmasını Talep Ediyor
6
Suudi Arabistan, İsrail'in Aşırılık Yanlısı Açıklamalarını Reddetti
7
Samsun'un 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!