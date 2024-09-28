Lavrov'dan İsrail'in Nasrallah'a Yönelik Saldırısına Sert Tepki

Lavrov'dan Önemli Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallahı öldürmesine ilişkin ağır eleştirilerde bulundu. Lavrov, bu tür saldırıların siyasi hesaplaşmalar için terörist yöntemler olduğunu belirtti.

Basın Toplantısındaki Sözleri

Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası barışın temsil edilen BM binasından ayrıldıktan hemen sonra Beyrut’a saldırı emri verdi. Sonuçta Nasrallah hayatını kaybetti. Sizce bu durum İsrail'i durduracak mı?" şeklindeki soruya zıt bir yanıt verdi.

İsrail’in Önceki Eylemlerine Dikkat Çekti

Lavrov, İsrail’in bu eyleminin yeni olmadığını vurguladı ve geçmişte Hamas lideri İsmail Heniyye'nin de İran’da öldürüldüğünü hatırlatarak bunun bir suikastlar zincirinin parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca, Suriye’deki İran konsolosluğuna yapılan saldırıları da anımsattı.

Uluslararası İlişkilere Dair Endişeler

Rus Bakan, birçok kişinin İsrail’in ABD’yi çatışmaya doğrudan çekmeye çalıştığını ifade ettiğini belirtti. Bu noktada ise "İran ve Hizbullah’ı provoke etmeye çalışıyorlar," değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Ülkelerle Benzerlikler

Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de benzer bir taktik izleyerek NATO ülkelerini çatışmaya çekmeye çalıştığını vurguladı. Olayın ardından olanları izlemeyeceklerini belirtti.

Sonuç

Lavrov, siyasi sorunların çözümünde terör yöntemlerinin kullanılmaması gerektiğini ifade ederek bu konuda düşüncelerini net bir şekilde ortaya koydu.