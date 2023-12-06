'Laz Kızı' adı ile gündeme gelen kullanıcı TikTok'ta yeniden aktif oldu! Tepki üstüne tepki yağdı!

Dünya genelinde popüler olan video paylaşım uygulaması TikTok'ta canlı yayınlarıyla tepki çeken 'Laz Kızı' kullanıcı adlı G.D., bir saat içinde 100 bin TL kazanması ve teşhircilik iddiaları nedeniyle gözaltına alınmasının ardından tekrar aktif yayın açtı.

Yaptığı yayında 1 saatte 100 bin TL kazandığı iddialarını yalanlayarak, "Bana destek verip kötü günümde yanımda olanlardan Allah razı olsun" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bu açıklama, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yazar Sevda Türküsev de bu duruma tepki gösterenlerden biri oldu. Türküsev, durumu değerlendirerek muhtemelen bu açıklamayla birlikte kullanıcının sosyal medya üzerindeki etkileşimlerini ve destekçi sayısını artırmaya yönelik bir hamlede bulunduğunu belirtti.





Sevda Türküsev'i yaptığı paylaşımda "Bir de utanmadan 'Kötü günümde yanımda olanlardan Allah razı olsun' diyor." ifadeleri yer aldı.

Bu açıklaması ile takipçi kitlesini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Türküsev, bu gibi eylemlerde bulunanlara destek veren kullanıcılara karşı da tepkisini dile getirdi.



