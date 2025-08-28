DOLAR
Lazkiye'de Devrik Rejim Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf Tutuklandı

Lazkiye'de düzenlenen özel operasyonda, devrik rejim döneminde sivil katliamlarla ilişkilendirilen Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:01
Lazkiye'de Devrik Rejim Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf Tutuklandı

Lazkiye'de Devrik Rejim Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf Tutuklandı

Lazkiye'de yürütülen güvenlik operasyonunda, devrik rejim döneminde sivil katliamlarla ilişkilendirilen Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf'un gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon Detayları

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terörle mücadele birimi ile koordineli şekilde gerçekleştirilen özel operasyonda, İdlib'in Termanin beldesinden olan General Yusuf'un yakalandığını duyurdu.

Ahmed, General Yusuf'un devrik rejim döneminde birçok sivilin ölümüne neden olan hava saldırılarında görev aldığı ve Dımayr Askeri Hava Üssü Komutanlığı’na kadar yükseldiğini belirtti.

"Ellerini masumların kanına bulayan herkes adalet önüne çıkarılacak." diyen Ahmed, suçluların yargılanması için kararlı şekilde çalışmaların süreceğini kaydetti.

