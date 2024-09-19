Le Monde Festivali'nde Türkiye'nin Kültürel Zenginlikleri Tanıtılacak

Le Monde Festivali'nde Türkiye'ye Özel Tanıtım

Fransa'nın başkenti Paris, yarın başlayacak Le Monde Festivali'nde, Türkiye'nin eşsiz gastronomisi ve kültürel zenginlikleri ile dolup taşacak.

Festivalin Detayları

Fransız Le Monde gazetesinin 80. yılı kutlamaları kapsamında 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin 10'uncusu düzenleniyor. Türkiye, bu yıl işbirliği ortağı olarak festivalde yer alacak.

Tükiye'nin Tanıtımı İçin Önemli Etkinlikler

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy öncülüğünde, festival sırasında İstanbul'dan Kapadokya'ya kadar uzanan Türkiye destinasyonları tanıtılacak. Ayrıca, ebru sanatı ve Türk mutfağı'ndan özel sunumlar gerçekleştirilecektir.

Folklor Gösterileriyle Renkli Anlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, etkinlik süresince Türkiye’nin yedi bölgesine ait folklor gösterilerini sahneleyecek.

Önemli Bir Dinleyici Kitlesine Erişim

Festivalin bu akşam düzenlenecek açılış kokteylinde Türk mutfağından çeşitli lezzetler tanıtılacak. Fatoş Özsoy, Le Monde Festivali'nin, gazetenin yaklaşık 20 milyon okuyucu kitlesine Türkiye'nin güzelliklerini, gastronomisini ve kültürel değerlerini tanıtma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Le Monde Gazetesi Tarihçesi

Fransız gazeteci Hubert Beuve-Mery tarafından 1944 yılında kurulan Le Monde, ilk sayısını 18 Aralık 1944'te yayımlamıştır. Bugün, uluslararası bir gazete olarak birçok ülkede etkili konumda bulunmaktadır.