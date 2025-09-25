Lee Jae Myung: ABD ile Ticaret Müzakerelerinde 'Ticari Gerçeklik' Vurgusu

BM 80. Genel Kurul marjında Scott Bessent ile kritik görüşme

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu sırasında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde "ticari gerçeklik" temelinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının ardından açıklama yapan Lee'nin ekonomi politikaları danışmanı Kim Yong-beom, Seul ile Washington'un temmuz sonunda üzerinde uzlaşılan çerçeve ticaret anlaşmasının detayları üzerinde çalıştıklarını ve bu çerçevede Seul'ün ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünin yer aldığını aktardı.

Lee, görüşmede ülkesinin ekonomik büyüklüğü, döviz rezervleri, piyasa yapısı ve altyapısı gibi unsurların ticaret müzakerelerine yansıtılması gerektiğine işaret etti. Ayrıca müzakerelerde iki tarafın da çıkarlarını gözeten bir ilerleme beklediğini vurguladı.

Yatırım paketinin finansal piyasalara olası etkilerini azaltmak amacıyla Lee, ABD ile para takası (swap) düzenlemesi yapılmasının gerekliliğini de dile getirdi.

Bessent ise görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'nin özellikle gemi inşa sektöründeki rolünü takdirle karşıladığını ve kritik sektörlerdeki işbirliğinin önemini iletti.

Kim Yong-beom, ikili görüşmeyi "çıkmazdaki ticaret müzakereleri açısından önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, APEC zirvesi öncesinde ilerleme sağlanmasını umduklarını söyledi.

Ayrıca Kim, otomotiv sektöründeki müzakerelerin aciliyeti üzerinde durdu; Washington'ın temmuz ayında mutabakata varılan %15'lik gümrük indiriminin yazılı bir anlaşma imzalanmadan yürürlüğe girmeyeceğini ilettiğini aktardı.