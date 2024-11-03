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Libya'da 2011'den Kalma Toplu Mezardan Ceset Sayısı 73'e Ulaştı

Libya'nın Trablus kentindeki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 73'e yükseldi, kazı ve arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:50
Libya'da 2011'den Kalma Toplu Mezardan Ceset Sayısı 73'e Ulaştı

Trablus'taki Toplu Mezar Çalışmaları Devam Ediyor

Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura semtinde yer alan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 73'e yükseldi. Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bi’r el-Esta bölgesinde gerçekleştirilen kazı ve arama çabaları devam ediyor.

Son Durum ve Kesin Sayılar

Açıklama doğrultusunda, son 48 saat içerisinde toplu mezardan 27 ceset daha çıkarıldığı belirtildi. 1 Kasım tarihinde yapılan önceki açıklamada ise 46 cesedin çıkarıldığı bildirilmişti. Bu durum, 2011 yılındaki iç savaşın ardından yapılan kazıların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tarihçesi ve Arka Planı

Şubat 2011'de Tunus'ta başlayan Arap Baharı, Libya'ya sıçrayarak Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık yönetimine son vermişti. Göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu Bingazi ve Trablus'taki olaylarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kaydediliyor. Kaddafi, Trablus'u terk ederek memleketi Sirte'ye kaçmadan önce rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Bu durum, Libya'daki karışıklığın ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ve toplu mezarların yaşanan trajediyi hatırlattığını ortaya koyuyor.

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