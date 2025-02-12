Libya'da Bakan Cuma Suikast Girişiminden Yaralı Kurtuldu

Libya'da Suikast Girişimi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma, başkent Trablus’ta uğradığı suikast girişiminden yaralı olarak kurtuldu.

Yerel kaynaklardan Libya el-Ahrar televizyonunun aktardığına göre, Cuma'nın aracına, Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda dikkat çekici bir şekilde ateş açıldı. Saldırının ardından yaşanan panik içinde Cuma, hastaneye kaldırıldı ve yapılan ameliyatın ardından, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

Libya medyasına yansıyan diğer haberlerde, Cuma'nın aracına toplamda 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı belirtiliyor. Ancak, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor.

Olayın Ardındaki Gizem

Suikast girişiminde neden saldırıya uğradığı henüz netlik kazanmadı. Libya’nın mevcut siyasi durumu ve bakanın çalışma alanları, bu tür saldırıların nedenlerini anlamada önem taşıyor.