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Libya'da M Çiçeği Virüsüne Karşı Acil Önlemler Alındı

Libya, M çiçeği virüsüne karşı sağlık tedbirlerini sıkılaştırarak alarm durumu ilan etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:19
Libya'da M Çiçeği Virüsüne Karşı Acil Önlemler Alındı

Libya'da M Çiçeği Virüsüne Karşı Önlemler Artırıldı

Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, M çiçeği virüsü için alacağı acil önlemler paketini kamuoyuna açıkladı. Libya Ulusal Ajansı'nın (LANA) bildirdiğine göre, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından, kıtada 16 ülkede M çiçeği virüsü vakalarında artış yaşandığı duyuruldu.

Acil Önlem Planı Uygulamaya Konuldu

Bu gelişmeler doğrultusunda, Libya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülke genelindeki kara, deniz ve hava terminallerindeki uluslararası sağlık ofislerinde alarm durumuna geçileceğini açıkladı. Bu önlemlerle birlikte vakalara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Henüz Libya'da M çiçeği virüsüne rastlanmadığı belirtilse de, halk sağlığı laboratuvarları ve acil tedavi odalarının hazırlıklı olduğu ifade edildi.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşan bir patojendir. Virüs, vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılabilir. İlk belirtiler ise virüs kapıldıktan sonra 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabilmektedir. Belirtiler ve Tedavi Yöntemleri

Virüs genellikle yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara yol açmaktadır. Özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, hastalığın tedavisi antiviral ilaçlar ile gerçekleştirilmektedir. Vakaların çoğu hastalığı hafif geçirerek birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha önce "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" olarak adlandırılan bu hastalığın ismini, 2022 yılında ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili kaygılar nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir.

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