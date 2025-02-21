Libya Meclisi Başkanı Salih: Filistinlilerin Sürgün Planlarını Reddettik

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilme planlarını kesinlikle reddetti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:39
Libya Meclisi Başkanı Salih: Filistinlilerin Sürgün Planlarını Reddettik

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Sert Açıklama

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Filistinlilerin Gazze’den ve diğer topraklarından sürgün edilme planlarını "tamamen ve açık bir şekilde" reddettiğini vurguladı. Salih, bu açıklamayı Bingazi Uluslararası Stadyumu'nun açılış töreninde yaptı.

Törenin Detayları

16 yıl kapalı kaldıktan sonra, bir Türk şirketi tarafından restore edilen stadyumun açılışında Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan Başbakan Usame Hammad ve silahlı güçlerin lideri Halife Hafter gibi çok sayıda yerel yetkili katıldı.

1969 yılında hizmete giren ve 2009’da bakım nedeniyle kapatılan stadyum, 2011 yılında Muammer Kaddafi rejiminin düşmesiyle onarım sürecine ara vermişti.

Filistin Davasına Destek

Salih, törende yaptığı konuşmada, "Gazze'de halkımızın 15 ay boyunca maruz kaldığı fiziki tasfiyenin ardından..." şeklinde cümlelerine başladı.
Toplumun dikkatini, Filistin davasını sonlandırmaya yönelik tehlikeli komplo ve girişimlere çekti. "Dünya, savunmasız kadın ve çocukların öldürülmesini canlı olarak izliyor," dedi.

Salih, "Tek bir Filistinlinin bile sürgün edilmesi kesinlikle kabul edilemezken, tüm Gazze halkının sürgün edilmesi nasıl kabul edilebilir?" ifadelerini kullanarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu yineledi.

İsrail'in Saldırıları ve Savaş Suçları

Filistinlilerin maruz kaldığı ihlalleri aktaran Salih, "İsrail işgalinin işlediği suçlar karşısında sessiz kalmak, savaş suçlarından daha korkunç bir suçtur," diyerek durumu eleştirdi.

Trump'ın Tartışmalı İfadeleri

Bu bağlamda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme planlarına da dikkat çekildi. Trump, Gazze’nin tamamen yıkım alanı haline geldiğini ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Taksim'de Polis ve Vatandaşlardan Eğlenceli Kar Topu Savaşı
2
Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi
3
Kocaeli'de Uçuruma Düşen Cipin Sürücüsü Yaralandı
4
Atasözlerindeki Derin Anlam Sanatla Buluştu: 'Söz Uçar Sanat Kalır' Kitabı Tanıtıldı
5
Samsun'da UMKE, 3 Aylık Bebeği Kar Engeline Rağmen Hastaneye Ulaştırdı
6
IRS, Yaklaşık 7 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak
7
Bakan Işıkhan'ın Ablası Seyhan Güneş İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu