Libya Meclisi Başkanı Salih: Filistinlilerin Sürgün Planlarını Reddettik

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Sert Açıklama

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Filistinlilerin Gazze’den ve diğer topraklarından sürgün edilme planlarını "tamamen ve açık bir şekilde" reddettiğini vurguladı. Salih, bu açıklamayı Bingazi Uluslararası Stadyumu'nun açılış töreninde yaptı.

Törenin Detayları

16 yıl kapalı kaldıktan sonra, bir Türk şirketi tarafından restore edilen stadyumun açılışında Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan Başbakan Usame Hammad ve silahlı güçlerin lideri Halife Hafter gibi çok sayıda yerel yetkili katıldı.

1969 yılında hizmete giren ve 2009’da bakım nedeniyle kapatılan stadyum, 2011 yılında Muammer Kaddafi rejiminin düşmesiyle onarım sürecine ara vermişti.

Filistin Davasına Destek

Salih, törende yaptığı konuşmada, "Gazze'de halkımızın 15 ay boyunca maruz kaldığı fiziki tasfiyenin ardından..." şeklinde cümlelerine başladı.

Toplumun dikkatini, Filistin davasını sonlandırmaya yönelik tehlikeli komplo ve girişimlere çekti. "Dünya, savunmasız kadın ve çocukların öldürülmesini canlı olarak izliyor," dedi.

Salih, "Tek bir Filistinlinin bile sürgün edilmesi kesinlikle kabul edilemezken, tüm Gazze halkının sürgün edilmesi nasıl kabul edilebilir?" ifadelerini kullanarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu yineledi.

İsrail'in Saldırıları ve Savaş Suçları

Filistinlilerin maruz kaldığı ihlalleri aktaran Salih, "İsrail işgalinin işlediği suçlar karşısında sessiz kalmak, savaş suçlarından daha korkunç bir suçtur," diyerek durumu eleştirdi.

Trump'ın Tartışmalı İfadeleri

Bu bağlamda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme planlarına da dikkat çekildi. Trump, Gazze’nin tamamen yıkım alanı haline geldiğini ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savunmuştu.