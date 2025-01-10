Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi Antalya'da Başlıyor

Lisanslı Depoculuk Kongresi Antalya'da Yapılacak

Lisanslı Depo Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi", 16-19 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kongre Detayları

Kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, sektör paydaşlarının katılımıyla yapılacak. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çeşitli kurumların destekleriyle düzenlenen etkinlikte, lisans alarak faaliyet gösteren, kapasite artırmak isteyen ve lisanslı depo inşaatına yeni başlayan işletmelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin katılımcı bekleniyor.

Panel Konuları

Kongre programında, yurt içi ve dışı hububat piyasaları, Türkiye ve dünyada lisanslı depoculuk, lisanslı depoculuk sisteminin güvenceleri, lisanslı depoculukta devlet destekleri, ürün ihtisas borsacılığı ve yetkili sınıflandırıcılık sistemi gibi önemli başlıklarda paneller düzenlenecek.

Ayrıca, panellerde yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman kişiler, katılımcılara kapsamlı sunumlar gerçekleştirecek.