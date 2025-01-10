Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi Antalya'da Başlıyor

LİDAŞDER, 16-19 Ocak'ta Antalya'da düzenleyeceği kongrede, sektördeki önemli konuları ele alacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:26
Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi Antalya'da Başlıyor

Lisanslı Depoculuk Kongresi Antalya'da Yapılacak

Lisanslı Depo Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi", 16-19 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kongre Detayları

Kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, sektör paydaşlarının katılımıyla yapılacak. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çeşitli kurumların destekleriyle düzenlenen etkinlikte, lisans alarak faaliyet gösteren, kapasite artırmak isteyen ve lisanslı depo inşaatına yeni başlayan işletmelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin katılımcı bekleniyor.

Panel Konuları

Kongre programında, yurt içi ve dışı hububat piyasaları, Türkiye ve dünyada lisanslı depoculuk, lisanslı depoculuk sisteminin güvenceleri, lisanslı depoculukta devlet destekleri, ürün ihtisas borsacılığı ve yetkili sınıflandırıcılık sistemi gibi önemli başlıklarda paneller düzenlenecek.

Ayrıca, panellerde yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman kişiler, katılımcılara kapsamlı sunumlar gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Medya-İş'e Destek Çağrısı
2
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Emekli Aylıklarında Yeni Artış: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı
4
Fransa, Nefret Suçlarından Sınır Dışı Ettiği Cezayirli Fenomenin Ülkeye Girişi Engellendi
5
Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şüpheli Yakalandı
6
Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Avn: Güvenlik ve Ekonomi Krizleriyle Yüzleşecek
7
AJet, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 85'e Çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar