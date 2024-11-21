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Litvanya'nın Yeni Başbakanı Gintautas Paluckas Göreve Başladı

Litvanya, Sosyal Demokrat Parti'nin eski lideri Gintautas Paluckas'ı yeni başbakan olarak atadı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:05
Litvanya'nın Yeni Başbakanı Gintautas Paluckas Göreve Başladı

Litvanya'nın Yeni Başbakanı Gintautas Paluckas

Litvanya'da Parlamento (Seimas), genel seçimleri kazanarak öne çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (LSDP) eski lideri Gintautas Paluckas'ın ülkenin yeni başbakanı olarak atanmasını onayladı.

Oylama Sonuçları

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) tarafından verilen habere göre, Parlamento'daki oylamada 141 milletvekilinden 88'i Paluckas'ın adaylığını desteklerken, 36 milletvekili aleyhte oy kullandı. Ayrıca, 6 milletvekili çekimser kaldı.

Yeni Başbakanın Görev Süreci

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından aday gösterilen Gintautas Paluckas'ın, 15 gün içerisinde yeni kabinesini kurması bekleniyor. Paluckas, daha önce 2017-2021 yılları arasında LSDP'nin liderliğini yürütmüş ve 2015-2019 döneminde Vilnius Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Seçim Sonuçları

Son olarak, Litvanya'da düzenlenen ve iki tur süren parlamento seçimlerinde, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti zafer kazanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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