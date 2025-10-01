Livorno Limanında 'Zim Virginia'ya Yükleme Engeli

Livorno limanında işçiler, İsrail bayraklı 'Zim Virginia' gemisinin yükleme ve boşaltmasını engelledi; CGIL ve liman işçileri, Küresel Sumud Filosu'na müdahale halinde grev ve blokaj çağrısı yaptı.

Sendika ve liman işçilerinin protestosu sürüyor

İtalya'nın Livorno limanında, 'Zim Virginia' isimli İsrail bayraklı geminin herhangi bir yük indirip bindirmesine izin verilmedi.

Ülkede bir süredir Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek ile birlikte, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkmak üzere farklı limanlarda İsrail'e yük götüren gemilere yönelik protestolar yaşanıyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, dün Livorno limanına yanaşan geminin İsrail'e yük taşıdığını anlayan liman işçileri, gemi limana demirledikten sonra iş bırakacaklarını ve hiçbir şekilde yük indirmeyeceklerini ilan etti. Bunun üzerine 'Zim Virginia' yük indirme ve bindirme yapamadan Livorno'dan ayrılmak zorunda kaldı.

İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) yetkilisi Gianfranco Francese konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“(Dün) Sabah Zim Virginia yanaştı ancak liman işçileri derhal limanlarını koruyacaklarını ve hiçbir şey yükleme veya boşaltma yapmayacaklarını açıkça belirttiler. Gazze'de yaşananların bir savaş olmadığını, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Nazi-faşist hükümeti tarafından işlenen gerçek bir soykırım olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

Son 10 gündür, Livorno dışında Cenova, Ravenna, Taranto ve Venedik'in Marghera gibi limanlarda da liman işçileri, İsrail'e patlayıcı madde ya da yakıt taşıyan gemilerin yanaşmasına engel oluyor.

Bu arada CGIL genel kurulu da, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail ordusunca durdurulması halinde ülke genelinde greve gidilmesi çağrısının yapılması kararı oybirliğiyle alındı. Liman işçileri de benzer şekilde Gazze yolundaki Küresel Sumud Filosuna müdahale edilmesi durumunda limanları bloke edeceklerini bildirdi.

