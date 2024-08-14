Londra Belediye Başkanı Khan'dan Aşırı Sağcı Şiddetle Mücadele Çağrısı

Londra'nın Güvenliği İçin Birlik çağrısı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Belediye Başkanı Sadık Khan, aşırı sağcı şiddet olaylarına dikkat çekerek Londralıların birlik içinde olmaları gerektiğini ifade etti. Khan, "Ülke genelinde yaşanan şiddet olayları ve düzensizlik, birçok Londralının endişe duymasına yol açtı. Bu nedenle her zaman tedbirli olmalıyız," dedi.

Müslüman Toplum Liderleri ile Toplantı

Khan, Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi'nde Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi. Toplantıya Faith Associates isimli şirket ve Londra Metropolitan Polisi yetkilileri de katıldı. Khan, burada yaptığı konuşmada, "Londra, geçen hafta tüm nefret türlerine karşı birlik içinde olduğumuz mesajını açıkça verdi," vurgusunu yaptı.

Güvenlik ve Eğitim Yatırımları

Londra Belediyesinden gelen açıklamalara göre, ırkçılık ve aşırıcılıkla mücadele amacıyla kentte 14,8 milyon sterlinlik bir yatırım gerçekleştirildi. Bu kapsamda, toplum bazlı projelere ve cami güvenliğine yönelik yeni eğitim faaliyetleri başlatıldı.

Ayrıca, Müslüman toplum liderlerine nefret suçlarıyla mücadele eğitimi verilirken, Faith Associates için 4 farklı alanda 10 bin sterlinlik bir yatırım yapıldığı belirtildi.

Khan, Londra'nın çok kültürlülüğe olan bağlılığını yineleyerek, "Şehrimizde ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına ve antisemitizme karşı gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz," dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan (sol 3), Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi'nde Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan (sol 3), Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi'nde Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan (sol 3), Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi'nde Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan (sol 3), Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi'nde Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan (sol 3), Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi'nde Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi.