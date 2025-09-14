Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde 26 Polis Yaralandı, 25 Gözaltı

Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde Çatışma: 26 Polis Yaralandı

Metropolitan Polisinden bilanço ve açıklama

İngiltere'de aşırı sağcıların başkent Londra'da dün düzenlediği eylemde çıkan olaylarda 4'ü ağır, toplam 26 polis yaralandı ve 25 kişi gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi, Tommy Robinson adlı liderin çağrısı ile düzenlenen "Konuşma Özgürlüğü Festivali" yürüyüşünde 110 bin ile 150 bin arasında eylemcinin katıldığını bildirdi. Robinson'ın asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olarak kaydedildi.

Açıklamada, binlerce İngiliz milliyetçisinin bazı noktalarda yürüyüş güzergahı dışına çıkmak istemesi ve polisle tartışması nedeniyle olayların çıktığı; eylemcilerin belirlenen alana sığmadığı ifade edildi. Güzergah dışına çıkanların polis uyarılarını dinlemediği ve karşı eylem yapan "Irkçılığa Karşı Dur" grubunun bulunduğu bölüme gitmeye çalıştıkları vurgulandı.

Polisin aktardığına göre, "Faşizme karşı yürüyüş" alanına aşırı sağcıların girişini engellemeye çalışan görevlilere yabancı maddeler atıldı; bazı polisler tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Atlı ve köpekli polis birimleri düzeni sağlamaya çalıştı.

Açıklamada, bazı eylemcilerin çevredeki binaların parmaklıklarına ve inşaat iskelelerine tırmandığı ve hem kendilerini hem çevredekileri riske attıkları belirtildi.

Londra Polisi, "Krallığı Birleştir" sloganıyla yürüyen protestocular arasından 25 kişinin polise saldırılar ve düzeni bozma gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Matt Twist yaptığı değerlendirmede, bazı protestocuların eyleme "kavga etmeye" geldiğini belirterek, "Bunlar polisle karşı karşıya geldi ve herkesi güvende tutmak için kurulan bariyerleri aşmaya, fiziki ve sözlü saldırı yapmaya çalıştılar." dedi.

Twist, yaralanan polisler arasında diş kırılması, burun kırığı, beyin sarsıntısı ve baştan yaralanmalar bulunduğunu bildirdi. Ayrıca gelecek günlerde gözaltıların artabileceğini ve eylemde görev yapan 1600 polisten 500'ünün İngiltere ve Galler'deki başka güçlerden Londra'ya kaydırıldığını belirtti.