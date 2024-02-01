Londra'da kimyasal maddeli saldırı gerçekleşti: 9 yaralı var

Londra'nın güneyinde Clapham bölgesinde "kimyasal madde" atılan bir saldırı meydana geldi, 9 kişi yaralandı. Saldırganın kim olduğu henüz bilinmiyor. Yaralılar arasında 2 çocuğun olduğu belirtilen saldırı ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırının hemen ardından hastaneye 4 yetişkin, 2 çocuk ve 3 polis götürüldüğü bildirildi. Polislerin durumunun iyi olduğu söylenirken, Alexander Castle isimli dedektif şefi, saldırının arkasındaki nedeni araştırdıklarını ve saldırganı bulmak için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı. "Bu korkunç olaya neyin yol açtığını belirlemek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Olayda "kimyasal madde" kullanıldığına dair şüpheleri olduğunu söyleyen Castle, maddenin ne olduğunu anlamak için testlerin sürdüğünü açıkladı.

Gazetelerde çıkan haberlere göre, yaralıların 3'ü olaya müdahale edenlerdi. Marina Ahmad adlı belediye meclisi üyesi, X adlı sosyal medya sitesinde paylaştığı bir mesajda, bir trafik kazası sonrası bir kişinin arabadakilere "asit" fırlattığını ifade etti.