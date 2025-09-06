Londra'da 'Palestine Action' destek eyleminde çok sayıda gözaltı

Parlamento Meydanı'ndaki gösteride polis müdahalesi ve yasağın arka planı

İngiltere'de, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgüt ilan edilen 'Palestine Action' grubuna destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde Londra Metropolitan Polisi çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Girişimi Defend Our Juries adlı grubun çağrısıyla gerçekleştirilen gösteri, Parlamento Meydanı'nda yerel saatle 13.00'te başladı. Eyleme katılanlar yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, 'Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum' yazılarıyla yasağı protesto etti.

Polis müdahalesi sonrası çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, emniyet yetkilileri grubu yasağa tabi tutulmuş örgütlerden biri olmakla hatırlattı. Daha önce 9 Ağustos'ta düzenlenen eylemde de polisin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

Yasağın ilan edilmesinin arka planında ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yaşanan eylem yer alıyor. Grup üyeleri, o sabah üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve eylem yerine Filistin bayrağı bırakmıştı; aktivistler iki uçağın Orta Doğu operasyonlarında kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem sonrası 'Palestine Action'ı Avrupa'da faaliyet gösteren iki aşırı sağcı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sundu. Tasarı, Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylandı.

Grup, yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu ancak mahkeme başvuruyu 4 Temmuz'da reddetti. Böylece 'Palestine Action' 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alındı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte grubun üyeliği veya destek beyanı 14 yıla kadar hapisle, grubun adını taşıyan tişört ya da rozet taşınması ise 6 aya kadar hapisle cezalandırılabilecek hale geldi.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.