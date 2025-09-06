Londra'da 'Palestine Action' Destek Eyleminde Yaklaşık 300 Gözaltı

İngiltere'de polis, yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action grubuna destek amacıyla Londra'nın Parlamento Meydanında düzenlenen eylemde yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polisin açıklaması

Londra Metropolitan Polisi, sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Yasaklı terör örgütü Palestine Action'ın desteklendiği protestoda şu ana kadar yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı." ifadesini kullandı. Açıklamada, operasyonun devam ettiği ve gelişmeler hakkında daha fazla bilgi verileceği belirtildi.

Eylem ve katılımcı profili

Eylem, Defend Our Juries adlı grubun çağrısıyla yerel saatle 13.00'te başladı. Yasağa karşı çıkan göstericiler boş pankartlar ve kalemler taşıyarak "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılarıyla dikkat çekti. Londra Metropolitan Polisi gösteriye müdahale etti.

Önceki gözaltılar ve yasak süreci

Daha önce, grup adına yapılan bir destek eyleminde 9 Ağustos'ta polis 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı. Palestine Action, İngiliz askeri uçaklarına yönelik bir eylem sonrası tartışmaların odağına gelmişti.

20 Haziran'da

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde gerçekleşen eylemde grup üyeleri üsse girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve olay yerine Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu olayın ardından İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Palestine Action'ı terör örgütü ilan etmeyi amaçlayan tasarıyı parlamentoya sundu.

Söz konusu tasarı, Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylandı. Grup, yürütmenin durdurulması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetti. Sonuç olarak, 5 Temmuz'dan itibaren Palestine Action yasaklı örgütler listesine alındı.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte grubun üyeliği veya destek beyanları 14 yıla kadar hapisle, grup adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın ise 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasının önü açıldı. Yasağın ilanından bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Gelişmeler izleniyor

Polis operasyonu devam ediyor; yetkililerden gelecek açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.