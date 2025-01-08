Los Angeles'ta Orman Yangınları: 30 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Los Angeles'ta Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

California eyaletinin Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi tahliye ediliyor. Yangınlar, yerel saatle 10.30’da büyük bir hızla başladı ve saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarlar ile kuru hava koşulları bu durumu daha da etkiledi.

Yangınlar ve Tahliye Kararları

Yangınların kaynağı olarak bilinen Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektar alan kül oldu. California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, kentte acil durum ilan edildi.

Bölgedeki Elektrik Kesintileri ve Yaralılar

Bölgedeki yangınların etkisiyle Poweroutage.us verilerine göre, yaklaşık 250 bin kişi elektriksiz kaldı. Yangınların tehdit ettiği yaklaşık 13 bin konut ve iş yeri mevcut. Los Angeles İtfaiye Departmanı, yangın nedeniyle bazı kişilerin yaralandığını ve bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Yangınla İlgili Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, yerel yetkililerle sıkı bir temas halinde olduğunu bildirdi. Beyaz Saray, yangınları söndürme faaliyetleri için federal yardım sağlanmasına hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yangınla mücadelede maliyetlerin karşılanması için federal kaynak sağlanacağını duyurdu.

Okul ve Ulaşım Etkileniyor

Bölgedeki birçok okul, güvenlik nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Elektrik kesintileri, metro hatlarında da aksaklıklara yol açtı.