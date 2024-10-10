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Lübnan Başbakanı Mikati'den Diplomatik Çabalar

Lübnan'ın Başbakanı Mikati, İsrail'in saldırılarını durdurmak için yoğun diplomatik görüşmeler gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:34
Lübnan Başbakanı Mikati'den Diplomatik Çabalar

Lübnan Başbakanı Mikati’den Acil Diplomatik Çabalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını durdurmak adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı öncesinde yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini ifade etti.

Ateşkes ve Yeni Müzakereler Üzerine

Başbakanlık ofisinden yayımlanan açıklamaya göre, Mikati, "Sınırlı bir süre için ateşkes ilan edilmesi ve sonrasında siyasi çözümler üzerine yeniden müzakerelere başlanması amacıyla BMGK’nin toplanması hususunda Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasında sürdürülen görüşmeler devam ediyor." dedi.

BMGK 1701 Sayılı Kararı Hakkında

Mikati, görüşmeler sırasında İsrail'in yükümlülüklerine riayet etmesi koşuluyla, BMGK’nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına hazır olduklarını yineledi. Bu karar, İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve bu alanın silahsızlandırılmasını öngörüyor. Ayrıca, bu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL ‘in askeri varlığına izin veriliyor.

Şiddetin Son Bulması Gerekiyor

Mikati, İsrail'in sivillere ve yardım ekiplerine yönelik saldırılarının durmasının öncelikli bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Şiddet, öldürme ve yıkım çözüm getirmeyecektir. İsrail'in yıkıcı saldırılarını durdurması elzemdir, aksi takdirde bölgedeki çatışmaların yayılmasından endişe ediyoruz." diye ekledi.

Uluslararası Çağrılar

ABD ve Fransa'nın öncülüğünde yapılan ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların sonlandırılması ve diplomasiye geri dönülmesi için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

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