Lübnan Başbakanı Mikati'den Patlamalara Dair Açıklama

Lübnan'daki Patlamalar Hakkında Açıklama

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinde yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamalarının ikinci dalgasının sona erdiğini açıkladı. Mikati, hastanelere yeni yaralıların gelmediğini ve yaralıların tedavi süreçlerinin takip edildiğini bildirdi.

Sağlık Durumu ve Sorumluluk Meselesi

Mikati, Sağlık Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, "Lübnan'daki olaylarda Birleşmiş Milletler nerede?" sorusunu yöneltti. 32 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3.250'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının sona erdiğini vurguladı.

Patlamaların Detayları

17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah unsurları tarafından kullanılan çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalarda 2'si çocuk olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 2.800 kişinin yaralandığını açıkladı. 18 Eylül'de ise telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti ve 450'den fazla kişi yaralandı.

İsrail İle Gerilim

Lübnanlı yetkililer, patlamaların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtirken, İsrail tarafının henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında süregelen çatışmaların son günlerde tansiyonun artması dikkat çekiyor.