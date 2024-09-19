DOLAR
34,03 -0,04%
EURO
37,85 0,31%
ALTIN
2.799,77 0,06%
BITCOIN
2.112.998,34 -3,01%

Lübnan Başbakanı Mikati'den Patlamalara Dair Açıklama

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, çağrı cihazı ve telsiz patlamalarında ikinci dalganın sona erdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 03:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 03:24
Lübnan Başbakanı Mikati'den Patlamalara Dair Açıklama

Lübnan'daki Patlamalar Hakkında Açıklama

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinde yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamalarının ikinci dalgasının sona erdiğini açıkladı. Mikati, hastanelere yeni yaralıların gelmediğini ve yaralıların tedavi süreçlerinin takip edildiğini bildirdi.

Sağlık Durumu ve Sorumluluk Meselesi

Mikati, Sağlık Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, "Lübnan'daki olaylarda Birleşmiş Milletler nerede?" sorusunu yöneltti. 32 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3.250'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının sona erdiğini vurguladı.

Patlamaların Detayları

17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah unsurları tarafından kullanılan çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalarda 2'si çocuk olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 2.800 kişinin yaralandığını açıkladı. 18 Eylül'de ise telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti ve 450'den fazla kişi yaralandı.

İsrail İle Gerilim

Lübnanlı yetkililer, patlamaların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtirken, İsrail tarafının henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında süregelen çatışmaların son günlerde tansiyonun artması dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Lübnan Başbakanı Mikati'den Patlamalara Dair Açıklama
3
Kocaeli Karamürsel'de 3 Katlı Otelde Yangın Çıktı
4
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
5
Doğu Kudüs'te Filistinli Çocuğun Ölümü: Olayın Detayları
6
Candan Kardeşler Davasında Tanıkların İfadeleri Alındı
7
Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi