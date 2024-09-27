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Lübnan Başbakanı'ndan İsrail Saldırılarına Sert Tepki

Başbakan Mikati, Beyrut'taki hava saldırılarının uluslararası ateşkes çağrılarını dikkate almadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:47
Lübnan Başbakanı'ndan İsrail Saldırılarına Sert Tepki

Lübnan Başbakanı'ndan Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkent Beyrut'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının yarattığı yıkım hakkında açıklamalarda bulundu. İlk belirlemelere göre, bu saldırılar ciddi can kayıplarına neden oldu.

BM Genel Kurulu'nda İfade Edilen Endişeler

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan Mikati, açıklamasında 'Düşman İsrail'in Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları çok sayıda can kaybına yol açtı.' ifadelerine yer verdi.

General Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesi sonucunda, son saldırının İsrail'in uluslararası ateşkes taleplerine kayıtsız kaldığını gösterdiğini öne sürdü.

Uluslararası Toplumun Rolü

Mikati, uluslararası alanda sorumlulukların gereği olarak İsrail'in saldırılarına son verilmesi gerektiğini vurguladı ve 'İsrail, Lübnan’a karşı uyguladığı soykırım savaşına son vermelidir.' dedi.

Saldırıların Sonuçları

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesinde geniş çapta bombardıman gerçekleştirdiğini ve birçok yerin yıkıldığını bildirdi.

Son verilere göre, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile sağlık çatışmalarına devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentleri ve diğer bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda toplamda 773 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

Hizbullah, ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik İsrail bombardımanlarına füze saldırılarıyla karşılık verse de, İsrail tarafında büyük çapta hasar rapor edilmediği bildirilmektedir.

Göç Dalgası Devam Ediyor

Beyrut dahil olmak üzere güney bölgelerden göç etmeye devam eden sivil halk, bu süreçte Suriye'ye yöneldiği de belirtilmektedir.

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