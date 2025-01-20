Lübnan Cumhurbaşkanı Yeni Hükümetin Kurulmasını Vurguladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yeni hükümetin kurulma sürecinin hızlanmasını gerektiğini vurguladı ve bunun, Lübnan'ın doğru yolda ilerlediğinin göstergesi olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, ülkedeki Hristiyan toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Bu toplantıda, halkın isteklerini karşılayacak ve başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ülkeyi kalkındıracak yeni bir hükümetin kurulmasının önemini dile getirdi.

Avn, "Lübnan'ın yeniden inşası için el ele vermeliyiz; eğer herkesin niyeti iyiyse bu, zor bir iş değil," dedi. Herkesi sorumluluk almaya teşvik eden Avn, sorumluluk almak istemeyenlerin engel olmaması gerektiğini ifade etti.

Tarihsel olarak zorlu bir dönemden geçen Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Avn, "Önümüzde pek çok fırsat var ve bunları iyi değerlendirmeliyiz" diyerek, uluslararası destek konusunda umutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Lübnan'daki dini ve toplumsal çeşitliliği göz önünde bulundurarak halkın yararına ortak bir çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni hükümetin kurulmasını acil bir gereklilik olarak nitelendiren Avn, başarının dar kalıplar, kişisel, partizan ve mezhepsel menfaatlerin dışına çıkmadıkça mümkün olmayacağını ifade etti.

Lübnan, son iki yılını Cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi kriz içinde geçirmişti. 9 Ocak'ta Meclis'te yapılan oturumun ikinci turunda, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ardından, 13 Ocak'ta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.