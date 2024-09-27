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Lübnan'da Çatışmalar Nedeniyle 200 Bin Kişi Yerinden Edildi

UNRWA, Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:24
Lübnan'da Çatışmalar Nedeniyle 200 Bin Kişi Yerinden Edildi

Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının artması sonucu 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Çatışmalar ve Göç Dalgası

UNRWA'nın yaptığı yazılı açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile Hizbullah arasında süregelen çatışmalara bağlı olarak bölgedeki Filistinli mültecilerin güvenli bölge arayışında acil müdahale başlatıldığı belirtildi. Sayda kentinde yerinden edilenlere yönelik üç sığınma merkezi açıldığı duyuruldu. Temel İhtiyaçlar Tehlikede

Açıklamada, yerinden edilenlerin artışı nedeniyle Sayda'da ekmek ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerinde eksiklikler yaşandığı kaydedildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Ekim 2023'te 24 Eylül'e kadar yaklaşık 200 bin kişinin Lübnan'ın güneyinden yerinden edildiği bildirildi.

Can Kaybı ve Hava Saldırıları

Lübnan'daki çatışmaların yol açtığı can kaybı da dikkat çekiyor. İlgili makamlar, İsrail'in ilerleyen hava saldırılarında 748 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bombardımanlar sonucunda, 150 bine yakın kişinin de yerinden olduğu aktarılıyor. Hizbullah'ın Karşı Saldırıları

Hizbullah ise, İsrail ordusunun güney ve doğu bölgelerine yönelik yoğun bombardımanlarına füzeli saldırılarla karşılık vererek, ordu üslerini hedef alıyor. Ancak bu saldırılarda büyük bir hasarın yaşanmadığı bildirilmekte.

Göç Dalgası Ülke İçi ve Suriye’ye Yayıldı

Göç dalgalarının, güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye yöneldiği, aynı zamanda bazı kişilerin Suriye'ye geçiş yaptığı belirtiliyor.

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