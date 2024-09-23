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Lübnan'da Eğitime İki Gün Ara Verildi

Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle güneyde eğitime 2 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:24
Lübnan'da Eğitime İki Gün Ara Verildi

Lübnan'da Eğitime Ara Verildi

Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle ülkenin güney kesiminde eğitim faaliyetlerine 23-24 Eylül tarihlerinde ara verileceğini duyurdu. Bu kararı, Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi açıkladı.

Güvenlik Riski ve Eğitim Süreci

El-Halebi, yaşanan saldırıların yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını belirterek, güvenlik koşullarının öğrenciler için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Bu nedenle, güneydeki tüm iller, Bekaa bölgesi, Baalbek el-Hermel ve Beyrut'un güney banliyölerindeki okullar 2 gün boyunca kapalı kalacak.

İsrail Saldırıları ve Kaçışlar

İsrail ordusunun, Bekaa bölgesinde evlere ve benzin istasyonlarına düzenlediği hava saldırıları sonucunda insanların kaçışları hızlandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, düzenlenen saldırılarda 100 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 400 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında kadınlar, çocuklar ve sağlık çalışanları da yer almakta.

Saldırılara karşı halkın tepkisi artıyor.

Bu durum, Lübnan halkının endişelerini artırırken, eğitim sistemine de büyük bir darbe vuruyor. Birçok aile, çocuklarının güvenliğini sağlamak amacıyla kuzeye doğru göç ediyor.

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