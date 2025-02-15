Lübnan'da Hizbullah Destekçilerinin UNIFIL'e Saldırısı: 25 Gözaltı

Lübnan'da Hizbullah destekçilerinin UNIFIL'e düzenlediği saldırı sonrası en az 25 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:17
Lübnan'da Hizbullah Destekçilerinin UNIFIL'e Saldırısı: 25 Gözaltı

Lübnan'da, dün akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)'ne yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından 25'ten fazla kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, yaptığı basın açıklamasında, son iki gündür Beyrut’ta yol kapatma eylemleri ve kamu ile özel mülkler ile UNIFIL güçlerine yönelik saldırılar hakkında görüşmeler yaptığını belirtti. Haccar, "Şu ana kadar Lübnan ordu istihbaratı tarafından gözaltına alınan en az 25 kişi var." diyerek, bu kişilerin sorgulandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Gözaltına alınan kişilerin, saldırının failleri olup olmadığının henüz netleşmediğini ifade eden Haccar, saldırıya katılanların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dün, Hizbullah destekçileri başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınında ellerinde bayraklarla UNIFIL'e ait bir araca ve personeline saldırı düzenlemişti. UNIFIL, yaptığı açıklamada, saldırıda bir aracın yakıldığını ve bir komutan yardımcısının yaralandığını bildirdi. Bu olayın araştırılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için Lübnanlı yetkililere çağrıda bulunuldu.

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