Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kayıpları Artıyor

Lübnan'daki Çatışmalar ve Kayıplar
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 4 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ordudan gelen duyuruya göre, 3’ü ağır olmak üzere toplamda 6 asker de yaralandı.
Kayıpların Artışı
Kara işgalinin başlangıcından bu yana, 30 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 23'e yükselmiş durumda. Bu süreçte, ordunun Hizbullah’ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığı belirtilmişti. Çatışmaların Devamı
İsrail ordusu, çatışmaların sürmesiyle birlikte bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetine dikkat çekiyor.