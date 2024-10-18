Lübnan'daki Hastaneler Uzman Doktor Eksikliğiyle Mücadele Ediyor

Lübnan'ın Güneyinde Uzman Doktor Sıkıntısı

İsrail'in saldırılarından etkilenen Lübnan'ın Nebatiye kenti, sağlık alanında ciddi bir krizle karşı karşıya kalıyor. Yoğun bombardımanlar nedeniyle hastaneler, uzman doktor bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Nebatiye Hastanesi'nden Dr. Şefii Favani, durumu değerlendirdi.

Saldırıların Etkileri

Dr. Favani, İsrail'in hava saldırılarının gerçekleştiği sırada belediyede yardım dağıtımı amacıyla toplanan kişilerin hedef alındığını ifade etti. Bu saldırıda, belediye başkanının da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Artan Sağlık Problemleri

Favani, bölgede sağlık alanında büyük bir kadro açığının baş gösterdiğini belirtirken, özellikle kalp, damar ve sinir hastalıkları için uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Bununla birlikte, sosyal medyada yaptığı duyuruda gönüllü veya ücretli olarak çalışacak uzmanların kendilerine ulaşmalarını istedi.

Görgü Tanıklarının Görüşleri

Bir görgü tanığı, belediyeden yiyecek aldıktan sonra arabasında otururken saldırının gerçekleştiğini ve camın kırılmasıyla birlikte kendisini koruyabildiğini aktardı. Bu kişi, “Her şeyin eski günlerdeki gibi olmasını ve insanların evlerine dönmesini umuyoruz,” dedi.

Başka bir tanık ise, belediye binasının bombalandığına tanıklık ettiğini ve Nebatiye'de kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

16 Ekim'de yapılan saldırılarda, Nebatiye Belediyesi ve Belediyeler Birliği binaları hedef alınmış, bu olayda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.