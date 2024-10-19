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Lübnan'dan Atılan İHA, Netanyahu'nun Konutuna Düştü

Lübnan'dan gelen İHA, İsrail'in Kayserya kentindeki Başbakan Netanyahu'nun konutuna isabet etti. Olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:40
Lübnan'dan Atılan İHA, Netanyahu'nun Konutuna Düştü

Lübnan'dan Gelen İHA İsrail’i Hedef Aldı

Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA), İsrail’in kuzey bölgesindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin yer aldığı alana düştü. Saldırı anında, Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İHA Sayıları ve Güvenlik Önlemleri

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan sınırından üç İHA’nın İsrail hava sahasına giriş yaptığı belirtildi. Bu İHA’lardan ikisinin etkisiz hale getirildiği ifade edilirken, bir tanesi ise Kayserya'daki bir yapıya isabet etti. İsgal ordusu, olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi. Ancak, yapılan incelemelerde herhangi bir yaralanma veya patlama yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın Ardından Yaşananlar

İsrail polisi, Kayserya'da meydana gelen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik birimi sevk ederek, giriş-çıkışları kapattı. Güvenlik güçleri, herhangi bir patlayıcı madde kalıntısına karşı bölgedeki arama-tarama faaliyetlerine devam etti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, Netanyahu'nun konutunun çevresinde beton blokların ve bekçi kulübelerinin bulunduğu, sağlık ekiplerinin ve polislerin yoğun olarak toplandığı görülüyor.

Diğer Gelişmeler

Olay sırasında Tel Aviv’in yakınında bulunan Herzliya kentindeki siber istihbarat birimi Glilot Üssü'nde de alarmlar çalmaya başladı. Ayrıca, Hizbullah'tan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Bu olay, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendirilirken, güvenlik birimlerinin olaya karşı göstereceği tepkiler merak ediliyor.

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