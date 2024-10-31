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Lübnan'dan Fırlatılan Roketler İsrail'in Kuzeyinde 5 Can Aldı

Lübnan'dan atılan roketler sonucu Metula'da 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:05
Lübnan'dan Fırlatılan Roketler İsrail'in Kuzeyinde 5 Can Aldı

Lübnan'dan Atılan Roketler Metula'da Can Kayıplarına Neden Oldu

İsrail’in kuzeyindeki Metula yerleşim bölgesine, Lübnan tarafında fırlatılan roketler neticesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerleşim birimi yöneticisi, bu sabah gerçekleşen olayda ağır yaralananların durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Olayın Detayları

İsrail ordusu, Metula bölgesinde saat 11:37'de sirenlerin çalmasının ardından, Lübnan'dan iki roketin geldiğini duyurdu. Bu roketlerin açık alana düştüğü bilgisi verildi. Ayrıca, ordu sözcüsü, fırlatılan roketlerin bir tarım arazisine isabet ettiğini belirtti.

Ölenler Hakkında Bilgiler

Yerel medya kaynaklarına göre, hayatını kaybedenlerden biri İsrail vatandaşı olan bir çiftçi, diğer 4 kişi ise Tayland'dan çalışmak üzere gelen işçilerdi. Olayla ilgili olarak, Metula'daki acil müdahale ekibinin bir üyesi, bölgenin kapalı askeri bir alan olmasına rağmen, İsrail ordusunun işçilerin bu bölgeye girmesine müsaade ettiğini aktardı.

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